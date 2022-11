POL-FR: Emmendingen: Diebstahl von E-Bike - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Samstag, 29.10.2022, 18.30 Uhr, bis Sonntag, 30.10.2022, 19.00 Uhr, versuchten Unbekannte in Unterlauchringen eine Kellertür eines Reihenmittelhauses in der Goethestraße aufzubrechen. Der Versuch scheiterte. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Personen ...

