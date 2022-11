POL-HRO: Verkehrsunfall am Warnowufer mit einer leichtverletzten Person

Rostock (ots) - Nachdem es am 02.11.2022 zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus am Rostocker Gerberbruch gekommen war, wurde die betroffene Wohnung von Ermittlern der Kriminalpolizei und einem Brandsachverständigen untersucht. Am Mittwoch gegen 14:15 Uhr hatte ein Zeuge rechtzeitig den Brand bemerkt und ...

