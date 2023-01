Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Verdacht auf Brandstiftung - Zeugen gesucht

Freudenstadt (ots)

Gelagertes Brennholz an einem Anwesen in der Freudenstädter Nordstadt hat am frühen Morgen des Neujahrstags Feuer gefangen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat ein bislang unbekannter männlicher Täter am Sonntagmorgen, gegen 07:00 Uhr, das Holz an einem Anwesen in der Salenbergstraße in Brand gesetzt. Außerdem wurden offenbar durch den Tatverdächtigen ein Fenster sowie ein Dekorationsglas am Wohnhaus beschädigt. Durch das schnelle Eingreifen der Hausbewohner, welche das Feuer entdeckten und selbstständig löschten, konnte ein weiteres Ausbreiten des Brandes verhindert werden.

Den ersten Erkenntnissen zufolge besteht der Verdacht auf Brandstiftung. Der dadurch entstandene Sachschaden ist mit geschätzten vierhundert Euro zwar relativ gering, allerdings hätte ein sich ausbreitendes Feuer mutmaßlich zu schweren Folgen führen können.

Von dem Tatverdächtigen liegt eine Personenbeschreibung vor. Demnach soll es sich bei ihm um einen zirka 1,70 Meter bis 1,80 Meter großen Mann mit schlanker Statur und kurzen, lockigen, blonden Haaren handeln. Er sei dunkel gekleidet gewesen.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den noch unbekannten, mutmaßlichen Täter geben können, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Banu Kalay, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell