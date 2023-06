POL Schwaben Nord: Autoteile gestohlen

Augsburg (ots) - Oberhausen - Gestern (08.06.2023) ging ein 47-Jähriger gegen 00.30 Uhr eine 40-Jährige in der Donauwörther Straße im Bereich Helmschmiedstraße körperlich an. Der Mann ging die Frau unvermittelt auf der Straße vor einer Gaststätte an und schlug dieser unvermittelt in das Gesicht. Anschließend lief der Mann weg. Ein Begleiter der Frau konnte den Mann festhalten bis die Polizei eintraf. Ein bei dem ...

mehr