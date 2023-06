Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Wohnungseinbruchdiebstahl

Augsburg (ots)

Lauingen - Gestern (06.06.2023) verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter zwischen 16.15 Uhr und 17.00 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Haus in der Leinfärberstraße.

Der oder die Täter entwendeten Gegenstände im niedrigen vierstelligen Bereich. Es entstand zudem Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Von Nachbarn wurde zum Tatzeitpunkt ein blauer Kleinwagen in der Straße gesehen. Die Kriminalpolizei hat in diesem Fall die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten sich unter 09071/56-0 an die Kriminalpolizei zu wenden.

