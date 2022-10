Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugenaufruf nach körperlicher Auseinandersetzung in Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Bereits am 30.09.2022 kam es in der Bahnhofstraße in Cuxhaven zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Gegen Mitternacht seien im Bereich zwischen einer dortigen Discothek und einem Gastronomiebetrieb zwei männliche Personen von einer Gruppe aus sechs männlichen Personen ins Gesicht geschlagen worden. Beide Gruppen hätten zuvor noch in einer Kneipe unweit vom Tatort Alkohol getrunken. Aus der Sechsergruppe können zwei Personen vage beschrieben werden:

1. Person männlich, blonde Haare, ca, 180cm groß, dunkle Jacke, Brille mit goldenem Rahmen

2. Person männlich, schwarze Haare, korpulente Statur, schwarzes Oberteil mit orangenem Kragen

Personen, die Hinweise zu den genannten Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell