Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Breyell: Citroen Berlingo gestohlen

Nettetal-Breyell (ots)

Am Sonntag gegen 12.30 Uhr ist von einem Garagenhof der Straße Am Kastell in Breyell ein schwarzer Citroen Berlingo gestohlen worden. Das schwarze Leasing-Fahrzeug mit polnischem Kennzeichen war unmittelbar hinter dem Gartenzaun des Besitzers abgestellt. Dort bemerkte eine Zeugin, wie der Wagen gegen 12.30 Uhr wegbewegt wurde. Das Auto war abgeschlossen gewesen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Ist ein schwarzer Citroen Berlingo mit polnischem Kennzeichen nach der Tat am Sonntag noch irgendwo in Breyell oder Umgebung gesehen worden? Wenn Sie Hinweise geben können, rufen Sie bitte die 021627377-0 an. /hei (472)

