POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Nach Raub - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Nach einem Raub am Freitagnachmittag ist ein 20-jähriger Deutscher ohne festen Wohnsitz als Tatverdächtiger festgenommen worden. Ein Richter schickte ihn in Untersuchungshaft. Zunächst hatten zwei Zeuginnen berichtet, dass an der Bushaltestelle Kaldenkirchen Markt junge Männer mit einer Schusswaffe und einem Elektroschocker hantieren würden. Außerdem hätten sie einer dort sitzenden Frau Bier über den Kopf geschüttet. Die Ermittlungen führten schnell zu dem 20-Jährigen, der noch vor Ort war. Bei ihm wurde ein Elektroschocker gefunden, die Schusswaffe - eine PTB-Waffe - wurde im Gebüsch gefunden. Außerdem gab das Opfer, eine 57-Jährige Deutsche aus Nettetal an, dass der Verdächtige, ihr die Geldbörse mit einem niedrigen zweistelligen Betrag entwendet habe. Die Börse fand sich ebenfalls im Gebüsch, allerdings ohne das Geld. Der polizeibekannte 20-Jährige ist nun in Untersuchungshaft. /hei (471)

