Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Schaden an einer Fenstertür

Marburg-Biedenkopf (ots)

Großseelheim

Als die mit den Einbauarbeiten beauftrage Firma am Dienstag, 27. Juni, um 07 Uhr, auf der Baustelle an dem Mehrfamilienhaus im Marburger Ring erschien, stellte sie einen Schaden an einer Fenstertür fest, der am Vortag um 17 Uhr noch nicht da war. Offenbar hatte jemand versucht, die Fenstertür mit einem Werkzeug aufzuhebeln. Der Öffnungsversuch scheiterte und endete mit der Beschädigung. in Höhe von mindestens 2000 Euro.

Martin Ahlich

