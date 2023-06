Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Probefahrt mit Quad zum Diebstahl benutzt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Wetter

Ein potentieller Kaufinteressent kehrte von der Probefahrt nicht zurück. Die Suche des Eigentümers und die bisherige Fahndung der Polizei blieb erfolglos. Wo ist das auffällige Quad? Wer hat das Wegfahren oder auch das Verladen oder den Transport am Montag, 19. Juni, ab 14.45 Uhr, in Wetter bemerkt? Die Probefahrt ging in der Marburger Straße los. Wo ist seit dem Tattag ein solch auffälliges Fahrzeug (siehe Bild unter www.polizeipresse.de) aufgetaucht? Der Täter erbeutete ein Yamaha Quad YFM 700 R in den auffälligen Farben gelb/grün und blau. An dem Fahrzeug im Wert von 15.000 Euro befanden sich die Kennzeichen MR-BN 9. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell