Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Verkehrsunfall mit spielendem Kind

Freiburg (ots)

Am 21.06.2023, gegen 15 Uhr, übersah ein 74-jähriger Autofahrer beim Rückwärtsfahren in der Landvogtei in Emmendingen ein hinter dem Auto spielendes 2-jähriges Kind und fuhr dieses leicht an. Das leicht verletzte Kind wurde vom Rettungsdienst untersucht und vorsorglich in eine Klinik gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell