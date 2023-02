Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Autofahrer leicht verletzt

Unfall sorgt für Sperrung

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Eichenallee / Graeser Straße; Unfallzeit: 06.02.2023, 19.15 Uhr;

Mit einem Transporter kollidiert ist ein 63 Jahre alter Autofahrer am Montagabend in Ahaus-Wessum. Der Ahauser verletzte sich dabei leicht. Er wollte gegen 19.15 Uhr von der Eichenallee nach links auf die Graeser Straße abbiegen. Dabei übersah er den Kastenwagen eines 30-jährigen Ahausers. Dieser war auf der Graeser Straße in Richtung Ahaus unterwegs. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Für die Rettungsmaßnahmen musste die Einmündung zeitweise gesperrt werden. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell