POL-MR: Automaten mit Cannabisprodukten geleert und sichergestellt

Marburg-Biedenkopf (ots) - Marburg - Sachbeschädigung Unbekannt richteten in der Sudetenstraße einen Schaden an einem sogenannten Sitz-Scooter an. Die Sitzfläche und Rückenlehne des Scooters war aufgeschlitzt und die beiden Außenspiegel fehlten. Der Besitzerin entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 1000 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen 09.30 Uhr am Montag und 10 Uhr am nachfolgenden Dienstag, 04. Juli. Das ...

