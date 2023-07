Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Aggressiver Mann leistet Widerstand gegen polizeiliche Maßnahmen

Ludwigsburg (ots)

Mit einem äußerst aggressiven 38-Jährigen bekamen es Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte des Polizeireviers Vaihingen an der Enz am Montagmorgen (03.07.2023) gegen 08:30 Uhr am Bahnhof in Vaihingen an der Enz zu tun. Dort war eine Streifenwagenbesatzung mit einer stark betrunkenen Person beschäftigt, als der 38-Jährige hinzukam und lautstark im Infozentrum der Bahn herumbrüllte. Nach Ansprache durch einen Polizeibeamten verließ der 38-Jährige das Gebäude und zeigte auf dem Bahnhofsvorplatz mehrfach den Hitlergruß. Aufgrund dessen wurden die Personalien des Mannes festgestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen fing der 38-Jährige an, die Einsatzkräfte lautstark zu beleidigen, da er seiner Meinung nach aufgrund der Personenkontrolle seinen Zug verpasst hatte. Da er sich durch die Polizeibeamten nicht beruhigen lies, sondern weiterhin lautstarke Beleidigungen von sich gab und eine Getränkedose herumwarf, sollte er in Gewahrsam genommen werden. Gegen das Festhalten sowie das Anlegen der Handschließen wehrte sich der 38-Jährige körperlich und stieß weitere Beleidigungen aus. Am Streifenwagen angelangt schlug er seinen Kopf so stark gegen das Fahrzeug, dass eine Eindellung auf der rechten Fahrzeugseite entstand. Auch im Polizeirevier Vaihingen an der Enz hielt das aggressive Verhalten des Mannes noch weiter an, so dass er erst gegen 10:15 aus dem Gewahrsam entlassen werden konnte. Gegen den 38-Jährigen wird nun wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung und Sachbeschädigung ermittelt.

