Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Zeugen nach Unfallflucht mit hohem Sachschaden gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Montag (03.07.2023) zwischen 14.00 Uhr und 18.50 Uhr mutmaßlich beim Rangieren einen Ford, der auf einem Schotterparkplatz in der Horber Straße in Herrenberg abgestellt war. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge sammelte der unbekannte Fahrer zunächst die durch den Unfall entstandenen Splitterteile auf, eher er davonfuhr, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro zu kümmern. Der Ford wurde derart stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Herrenberg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell