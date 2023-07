POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen zu Unfallflucht in der Mühlwiesenstraße gesucht

Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannter Täter beschädigte am Montag (03.07.2023) zwischen 06:00 Uhr und 14:00 Uhr einen auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Benzstraße in Renningen geparkten Mercedes. Mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand kratzte der Täter auf der Fahrerseite einen tiefen Kratzer in den Lack und verursachte einen Sachschaden in bislang noch unbekannter Schadenshöhe. Das Polizeirevier ...

