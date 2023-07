Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Zeugen nach versuchter räuberischer Erpressung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei Ludwigsburg sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Sonntagabend (02.07.2023) gegen 21.10 Uhr in einer Bahnhofsunterführung in Marbach am Necker ereignete. Hier wurde ein 13 Jahre alter Jungen von drei noch unbekannten Jugendlichen angesprochen. Die Täter bedrohten den 13-Jährigen mit Worten und Gestik und forderten ihn zur Herausgabe von Geld auf. Nachdem der Geschädigte dies verweigerte und sich nicht einschüchtern ließ, flüchteten die drei in Richtung Bahnhof und stiegen in die S4 in Richtung Benningen ein. Bei den Tätern soll es sich um Jugendliche im Alter von 14 bis 17Jahren gehandelt haben. Alle drei hatten dunkle Haare. Einer von ihnen soll mit einem weißen Shirt mit schwarzer Aufschrift bekleidet gewesen sein und eine schwarze Umhängetasche mitgeführt haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell