Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Jettingen: Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde ein sieben Jahre alter Junge am Montag mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, nachdem er gegen 17.00 Uhr in der Schulstraße in Unterjettingen in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr der Junge mit seinem Fahrrad den Pausenhof einer dortigen Schule entlang. Mutmaßlich ohne auf den bevorrechtigten Fahrzeugverkehr zu achten fuhr der Siebenjährige auf die Schulstraße und kollidierte dort mit dem Dacia einer 41-Jährigen, die in Richtung Gutmeisterweg unterwegs war. Neben dem Rettungshubschrauber waren ein Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell