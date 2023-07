Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Versuchte räuberische Erpressung in der Spielbergstraße

Ludwigsburg (ots)

Zwei 16 und 17 Jahre alte Jugendliche wurden am vergangen Samstag (01.07.2023) in Böblingen Opfer einer versuchten räuberischen Erpressung. Die Jugendlichen waren gegen 23:30 Uhr auf dem Heimweg vom Böblinger Straßenfest und gingen von der Uferstraße in Richtung der Spielbergstraße. Dort kamen ihnen zwei bislang unbekannte junge Männer entgegen, die die Jugendlichen zunächst passierten, dann aber offenbar umdrehten und den Jugendlichen in die Spielbergstraße folgten. Plötzlich trat einer der Unbekannten dem 17-Jährigen in den Rücken. Der andere Unbekannte versuchte, dem 16-Jährigen mit der Faust ins Gesicht zu schlagen, streifte ihn jedoch nur leicht an der Nase. Die Unbekannten forderten den 16-Jährigen auf, seine Tasche auszuhändigen. In dem Moment kamen zwei unbeteiligte Personen die Spielbergstraße entlang. Der 16-Jährige sprach die beiden an und bat sie um Hilfe. Anschließend flüchtete er zu Fuß bis in die Schönaicher Straße, wo er eine zufällig vorbeikommende Streifenwagenbesatzung ansprach. Der 17-Jährige ergriff ebenfalls die Flucht in Richtung Kalkofenstraße / Reußensteinstraße. Dabei wurde er noch ein Stück von den Unbekannten verfolgt, die schließlich von ihm abließen und entkamen. Die beiden Jugendlichen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt, Sachschaden entstand nicht. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

