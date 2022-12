Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannter stiehlt E-Bike vor Discounter- Polizei sucht Zeugen

VS-Schwenningen (ots)

Ein dreister Dieb hat am Montagnachmittag im Zeitraum zwischen 13 Uhr und 14 Uhr ein vor dem Einkaufsmarkt LIDL in der Schützenstraße verschlossen abgestelltes schwarzes E-Bike der Marke Stratos gestohlen. Der Unbekannte öffnete hierfür das Fahrradschloss gewaltsam. Das E-Bike war direkt an den Fahrradständern abgestellt. Hinweise zum Täter erbittet die Polizei in Schwenningen unter der Telefonnummer 07720 8500-0.

