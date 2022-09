Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Täter nach Schrottdiebstahl festgenommen

Lippe (ots)

(MO) Am 10.09.2022 meldete gegen 21:15 Uhr der Inhaber eines Fahrzeugbauteile-Herstellers an der "Weststraße" in Lemgo, dass sich auf dem Firmengelände unbekannte Personen aufhalten und Schrott in ein Fahrzeug laden würden. Auf der Anfahrt zum Einsatzort konnte die Polizei das Fahrzeug anhalten, welches bereits vom Tatort flüchtete. In diesem konnten zwei Personen und Diebesgut in Form von Bremsscheiben festgestellt werden. Die Bremsscheiben konnten durch den Firmeninhaber als sein Eigentum identifiziert werden und mussten somit durch die Täter auf dem Firmengelände wieder abgeladen werden. Beide wurden zunächst festgenommen, wobei einer der Täter zu einem späteren Zeitpunkt entlassen werden konnte. Das Fahrzeug der Täter wurde sichergestellt. Beide erwartet ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell