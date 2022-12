Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannter Autofahrer beschädigt Garagentor und flüchtet- Zeugen gesucht

VS-Villingen (ots)

An einem Garagentor in der Straße "Am Schwalbenhaag" ist am Dienstagmorgen ein Schaden festgestellt worden, der von einem unbekannten Autofahrer verursacht wurde. Wie die Polizei feststellte, dürfte der Unfall im Zeitraum zwischen Montag, 10 Uhr und Dienstag, 9 Uhr, passiert sein. Der entstandene Schaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf eine Höhe von rund 3.000 Euro. Die Beamten haben eine Anzeige wegen Unfallflucht gegen den noch unbekannten Verursacher aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Villingen unter der Telefonnummer 07721 601-0 entgegen.

