POL-HSK: Polizei Bochum sucht vermisstes Pärchen

Hochsauerlandkreis (ots) - Brilon Am 08.07.2022 gegen 12.45 Uhr beobachtete ein Zeuge einen Verkehrsunfall. Ein weißes Auto der Marke Smart fuhr auf dem Nehdener Weg in Fahrtrichtung Keffelker Straße. An der Einmündung kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen ein Werbeschild. Dabei wurden das Schild und auch das Auto beschädigt. Der Fahrer des Smart setzte nach dem Unfall seine Fahrt fort, ohne sich ...

mehr