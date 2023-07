Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unbekannte Täter nach gefährlicher Körperverletzungen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen eine bislang noch unbekannte Gruppe junger Männer, die am Sonntagmorgen (02.07.2023) gegen 01:10 Uhr am Elbenplatz in Böblingen einen 24-jährigen Mann geschlagen sowie dessen gleichaltrige Begleiterin mit einem Reizstoffsprühgerät leicht verletzt haben sollen. Der 24-Jährige saß mit weiteren Begleiterinnen an einer Sitzgruppe am Unteren See, als es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Opfer und den unbekannten Tätern kam. Im weiteren Verlauf soll die Gruppe, die zwischen zwei und sechs männlichen Tätern besatanden haben soll, auf das Opfer losgegangen sein und diesen niedergeschlagen haben. Zudem setzten sie ein Reizstoffsprühgerät gegen ihn ein, welches auch eine 24-Jährige Begleiterin leicht verletzte. Nach der Auseinandersetzung flüchteten die Täter unerkannt. Das Polizeirevier Böblingen bittet unter Tel. 07031 1313-0 oder E-Mail boeblingen.prev@polizei.bwl.de Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell