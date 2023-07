Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Nach sexueller Belästigung Geschädigte gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend (01.07.2023) gegen 23:30 Uhr kam es im Rahmen eines Festbetriebs am Markplatz in Steinheim an der Murr zu einer sexuellen Belästigung, zu der die Polizei noch Geschädigte sucht. Mehrere Zeuginnen und Zeugen meldeten der Polizei einen 59-jährigen Tatverdächtigen, der vor der Festbühne mehrere Frauen sexuell belästigt haben soll. Zudem soll er hierbei auch einer rund 60-jährigen Frau mit schulterlangen blonden Haaren und einem roten Oberteil an deren Gesäß gefasst haben. Das Opfer soll sich hierauf direkt zur Wehr gesetzt haben. Alarmierte Polizeibeamte stellten den sichtlich stark alkoholisierten und aggressiven Tatverdächtigen fest. Dieser wehrte sich gegen die Maßnahmen der Polizeibeamten, weshalb er zu Boden gebracht werden musste und vorläufig festgenommen wurde. Er musste die Nacht in einer Gewahrsamseinrichtung verbringen. Der Polizeiposten Steinheim an der Murr bittet die Geschädigten sich telefonisch unter 07144 82306-0 oder per Mail marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu melden.

