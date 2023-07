Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Einbrüche in Bäckerei und Metzgerei

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter hebelten in der Nacht zum Sonntag (02.07.2023) die Eingangstür einer Bäckereifiliale in der Schulstraße im Böblinger Ortsteil Dagersheim auf. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge entwendeten die Unbekannten Wechselgeld und verursachten einen Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

In derselben Nacht brachen ebenfalls noch unbekannte Täter in eine Metzgerei in der Stadtgrabenstraße in Böblingen ein. Hier wurde lediglich ein kleiner Bargeldbetrag aus einem Sparschwein gestohlen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell