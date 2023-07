Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Einbrüche in Friseursalons

Ludwigsburg (ots)

Gleich zwei Mal schlugen bislang unbekannte Täter zu und brachen zwischen Samstag- und Sonntagnachmittag (01./02.07.2023) in Friseursalons in Sindelfingen ein. Die Unbekannten hebelten jeweils die Vordertür der Geschäfte auf und gelangten so in das Innere, wo sie Schubladen und Schränke durchwühlten. Aus einem in der Unteren Torgasse gelegenen Salon wurden den bisherigen Erkenntnissen zufolge mehrere Hundert Euro Bargeld entwendet. Aus einem Salon in der Ziegelstraße stahlen die Täter neben Bargeld auch Friseurbedarf im Wert von knapp 900 Euro. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist in beiden Fällen noch nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Sindelfingen in Verbindung zu setzen.

