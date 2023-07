Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Verkehrsunfall mit vier leicht verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag gegen 00:05 Uhr ereignete sich auf der B27 zwischen Kornwestheim und Ludwigsburg ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Der 18-jährige Fahrer eines Mercedes CLS befuhr mit seinen zwei 18-jährigen und einem 19-jährigen Mitfahrern die B27 von Kornwestheim kommend in Richtung Ludwigsburg. Aus ungeklärter Ursache kollidierte er während der Fahrt mit dem vorausfahrenden Audi eines 35-Jährigen. Der Audi wurde daraufhin nach links in die Leitplanke abgewiesen und kam schlussendlich entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der Mercedes kam nach rechts von der Fahrbahn ab und in der Böschung zum Stillstand. Die vier Insassen des Mercedes wurden bei dem Unfall leicht verletzt, der Fahrer des Audi blieb unverletzt. Wie genau es zu dem Unfall kam ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 80.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und für die anschließende Reinigung wurde die Fahrbahn in Richtung Ludwigsburg für ca. sechs Stunden voll gesperrt. Insgesamt waren sieben Streifen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, die Feuerwehr Kornwestheim, der Rettungsdienst mitsamt Notarzt und die Straßenmeisterei Ludwigsburg im Einsatz. Zeugen, die weitere Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg (Tel.: 0711 6869230 oder per E-Mail stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell