Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar - Aldingen: Leichtverletzter Motorradfahrer nach Wendemanöver auf der Landesstraße

Ludwigsburg (ots)

Am 30.06.2023, um 14:35 Uhr, kam es auf der Neckartalstraße (L1100) zu einer Kollision zwischen einem Motorroller und einem Pkw. Der 38-jährige Rollerfahrer befuhr die Neckartalstraße in Richtung Mühlhausen. Der Verkehr kam aufgrund erhöhten Verkehrsaufkommens zum Erliegen, weshalb der Rollerfahrer links an den stehenden Pkw mit mäßiger Geschwindigkeit vorbeifuhr. Der 67-jährige Mercedes Benz-Lenker, welcher ebenfalls in gleicher Fahrtrichtung im Verkehr wartend stand, wollte wenden und übersah den passierenden Rollerfahrer. Der Rollerfahrer stürzte durch den Zusammenstoß und wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt circa 5.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

