Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Kriminalpolizei klärt Raubserie auf Spielhallen auf und sucht Zeugen einer Tat in der Panjestraße

Bad Segeberg (ots)

Intensiven Ermittlungsarbeiten der Kriminalpolizei in Elmshorn ist es zu verdanken, dass eine Serie an Raubüberfällen auf Spielhallen im Elmshorner Stadtgebiet aufgeklärt werden konnte.

Bereits am Dienstag (20.06.2023) ist es zu einer räuberischen Erpressung in einer Spielhalle in der Panjestraße gekommen. Näheres hierzu ist der Pressemitteilung der Polizeidirektion Bad Segeberg vom 20.06.2023 unter nachfolgendem Link zu entnehmen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/5538580

Zu einer ähnlich gelagerten Tat ist es am Sonntag (25.06.2023) in der selbigen Spielhalle gekommen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand forderte ein Unbekannter um 01:53 Uhr unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Die Angestellte verstaute das Geld in einem mitgeführten Beutel. Im Anschluss verließ der Täter den Tatort in unbekannte Richtung und floh.

Eine weitere Tat ereignete sich am Montag (26.06.2023) in einer Spielhalle im Flamweg.

Eine männliche Person forderte auch in diesem Fall unter Vorhalt eines Messers das Bargeld von der Kassiererin.

Während ein anwesender Gast den Vorfall um 04:59 Uhr beobachte und auf den Täter einredete, verließ dieser letztendlich die Spielhalle ohne Raubgut.

Den Ermittlern der Kriminalpolizei in Elmshorn ist es nun gelungen, die Identität eines 31-jährigen Mannes aus dem Großraum Itzehoe zu ermitteln. Dieser gilt als dringend tatverdächtigt und dürfte für alle drei Taten in Betracht kommen.

Am Dienstag (27.06.2023) hat die Kriminalpolizei den 31-jährigen auf Anordnung der StA Itzehoe einem Haftrichter beim Amtsgericht Itzehoe vorgeführt, der den dringenden Tatverdacht begründete und aufgrund einer Flucht- und Wiederholungsgefahr einen Haftbefehl erließ.

Der Beschuldigte wird sich nun wegen dieser Raubstraftaten verantworten müssen und wurde bereits einer Justizvollzugsanstalt überführt.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei noch Zeugen, die am 25.06.2023 bei der Tat in der Panjestraße in der Spielhalle anwesend waren, sowie weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 04121 - 803 - 0 entgegen.

