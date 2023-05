POL-SE: Kaltenkirchen - Fahrzeugbrand - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Brandstiftung

Bad Segeberg (ots) - Bereits am Karfreitag (07.04.2023) ist es in der Straße "Vormstegen" zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls in Elmshorn gekommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde um 01:41 Uhr eine männliche Person beobachtet, die die Fensterfront eines Einzelhändlers für Gartengeräte mittels Gullydeckel einwarf. Im Zuge einer sofort ...

