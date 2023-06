Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Räuberische Erpressung in Spielhalle

Bad Segeberg (ots)

In der Panjestraße in Elmshorn ist es in der vergangenen Nacht (20.06.2023) zu einer räuberischen Erpressung in einer Spielhalle gekommen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen betrat ein Unbekannter um 03:20 Uhr die Spielhalle und drohte unter Vorhalt eines Schusswaffen ähnlichen Gegenstandes die Herausgabe von Bargeld.

Die Angestellte packte daraufhin mehrere hundert Euro Bargeld in einen pinkfarbenen Beutel.

Anschließend verließ der Unbekannte mit dem auffälligen Stoffbeutel samt Bargeld die Spielhalle und floh in unbekannte Richtung.

Der Täter war circa 1,75 Meter groß und von normaler Statur. Er war mit einer dunkelgrauen Jacke mit Kapuze, einer schwarzen Hose und weißen Schuhe bekleidet. Das Gesicht war verdeckt.

Die Fahndung mit mehreren Streifenwagen nach dem Flüchtigen verlief in der Nacht ergebnislos.

Die Kriminalpolizei Elmshorn hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter 04121 803-0 um sachdienliche Hinweise zur Fluchtrichtung und Identität des Unbekannten.

Im Falle der Ermittlung und Verurteilung eines Tatverdächtigen droht eine Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell