POL-SE: Uetersen - Vollbrand eines leerstehenden Reetdachhauses - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Sonntag (25.06.2023) ist in Uetersen ein leerstehendes Reetdachhaus und eine am Fahrbahnrand gelagerte Sperrmüllansammlung in Brand geraten.

Näheres zum Brand des Reetdachhauses ist auch einer Pressemitteilung des Kreisfeuerwehrverbandes vom 26.06.2023 unter nachfolgendem Link zu entnehmen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/22179/5542990

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen bemerkte ein Zeuge um 23:40 Uhr in der Straße "Lohe" einen brennenden Dachstuhl eines Reetdachhauses und informierte die Polizei.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte das Einfamilienhaus bereits in voller Ausdehnung.

Aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der angrenzenden Wohnhäuser wurden vorsorglich die anliegenden Wohnhäuser evakuiert.

Während das Reetdachhaus komplett niederbrannte, kam es zu keinem Zeitpunkt zu einer Gefährdung der Bewohner oder umliegenden Häuser.

Zur konkreten Schadenshöhe liegen noch keine Informationen vor.

Die Kriminalpolizei kann eine Brandstiftung aktuell nicht ausschließen.

Unweit des Brandortes wurde um 23:45 Uhr in der Friedhofstraße durch einen weiteren Zeugen eine brennende Sperrmüllansammlung gemeldet.

Beim Eintreffen unterstützender Polizeibeamter des Polizeireviers Wedel brannten alte Holzmöbel (Sperrmüll) auf dem Gehweg, die zur Abholung für den drauffolgenden Tag dort hingestellt wurden.

Aufgrund der zeitlichen und räumlichen Nähe der beiden Brandorte schließt die Polizei einen Zusammenhang der Taten nicht aus.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Nahbereich der Brandorte beobachtet haben.

Die Beamten nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 04101 - 202 - 0 entgegen.

