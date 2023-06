POL-SE: Henstedt-Ulzburg/ L 326 - Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - Am Samstag (24.06.2022) ist es in Bad Bramstedt zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Unbekannte Täter versuchten gewaltsam in die Wohnräume im Rühmels einzudringen, was jedoch misslang. Ersten Ermittlungen zur Folge dürfte sich die Tat in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr ereignet haben. Die Kriminalpolizei in ...

