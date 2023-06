POL-SE: Schenefeld (Pinneberg) - Schwerer Raub zum Nachteil eines 16-Jährigen - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - Am Donnerstag (22.06.2023) ist es in der Königstraße in Elmshorn zur Festnahme eines Tatverdächtigen nach Einbruch in eine Eisdiele gekommen. Um 23:58 Uhr meldete ein Zeuge eine Person, die gegenwärtig versuche, in die Eisdiele einzubrechen. Beim Eintreffen der Beamten des Polizeireviers Elmshorn stellten diese eine männliche Person in den Verkaufsräumen der Eisdiele fest und nahmen den ...

