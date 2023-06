POL-COE: Coesfeld, De-Bilt-Allee/Einbruch in Wohnung

Coesfeld (ots) - Aus einem schwarzen Fiat Punto stahlen Unbekannte in der Nacht zum Samstag (10.6.) zwei Sonnenbrillen und das eingebaute Autoradio. Durch Manipulationen am Schloss der Fahrertür gelangten die Unbekannten in Fahrzeug. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

