POL-SE: Haselau - Polizei sucht Zeugen nach versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl durch gekipptes Fenster im Obergeschoss

Bad Segeberg (ots) - Am Samstag (24.06.2023) ist es in der Straße "Achter de Weiden" in Schenefeld zu einem schweren Raub zum Nachteil eines Jugendlichen gekommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befand sich der Geschädigte auf dem Fußweg "Achter de Weiden" und bewegte sich fußläufig in Richtung ...

mehr