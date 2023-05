Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Kraftstoff gestohlen

Zwischen Samstag und Dienstag pumpten Unbekannte im Ulmer Donautal Diesel aus einem Laster ab.

Zwischen Samstagnachmittag und Dienstagmorgen machten sich Unbekannte an einem Laster zu schaffen. Der stand in diesem Zeitraum in der Maybachstraße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand nutzten die Täter ein unbekanntes Hebelwerkzeug. Damit stemmten sie wohl den Tankdeckel auf. Dann pumpten sie unbemerkt etwa 230 Liter Dieselkraftstoff ab. Am Dienstag stellte der Eigentümer den Diebstahl fest. Der Polizeiposten Ulm-Wiblingen nahm die Ermittlungen auf.

Hinweis der Polizei: Wer seinen Tankdeckel ordnungsgemäß abschließt, macht es potentiellen Kraftstoffdieben schon einmal schwerer. Um die Gefahr eines Diebstahls weiter zu mindern, parken Sie, wenn möglich, Ihren LKW auf einem Parkplatz mit ausreichenden Lichtquellen oder gar mit Überwachungskameras. Denn Diebe schlagen oft bei Nacht, im Schutz der Dunkelheit, zu, wenn sie sich unbeobachtet fühlen.

