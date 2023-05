Polizeipräsidium Ulm

Am Dienstag sah ein Zeuge zwei Unbekannte auf einem Firmengelände im Ulmer Donautal.

Kurz nach 23.30 Uhr sah ein Zeuge zwei unbekannte Männer auf einem Firmengelände in der Steinbeisstraße. Er beobachtete wohl, wie diese eine Stoßstange in ihrem Mercedes Sprinter einluden und dann flüchteten. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen nach dem Fahrzeug. Das blieb verschwunden. Überprüfungen an den Fahrzeugen des Autohauses ergaben, dass an keinem Auto eine Stoßstange fehlte. Auf dem Gelände stand die Tür zu einem Schrottlager offen. Möglicherweise entwendeten die Männer von dort eine Stoßstange. Das Polizeirevier Ulm-West nahm die Anzeige auf und ermittelt nun.

Die Polizei lobt das Verhalten der aufmerksamen Zeugin. "Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei dafür wirbt, Verantwortung zu übernehmen. Deshalb bittet die Polizei auch immer Zeugen, sich zu melden.

