Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzter Person und zwei leichtverletzten Personen

Niederöfflingen (ots)

Am Sonntag, 31.10.2022 gg. 15.00 Uhr befährt ein PKW in Höhe der Tank- und Rastanlage Eifel-West die BAB 1 in Fahrtrichtung Trier und möchte bei einer Geschwindigkeit von ca. 130 km/h einen vorausfahrenden LKW überholen. Gleichzeitig befährt ein anderer PKW mit ca. 170- 180 km/h den linken Fahrstreifen und es kommt zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrzeuge werden mehrfach gegen die Schutzplanken geschleudert und die Insassen verletzt. Der überholende PKW-Fahrer wird schwer, seine Beifahrerin sowie der auf der linken Fahrspur fahrende PKW -Fahrer leicht verletzt. Beide PKW sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Es kam zu starken Verkehrsbehinderungen aufgrund einer zeitweisen Vollsperrung sowie anschließender einspuriger Verkehrsführung an der Unfallstelle vorbei. Zur Klärung der Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft ein Gutachter beauftragt. Im Einsatz waren mehrere Feuerwehren, Notärztin, Krankenwagen, Autobahnmeisterei Wittlich sowie Polizeiautobahnstation Schweich.

Zeugen werden gebeten sich mit der Autobahnpolizei Schweich unter 06502-916510 in Verbindung zu setzen.

