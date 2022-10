POL-PPTR: Eine aufmerksame Nachbarschaft schützt vor Einbrechern

Trier (ots) - Am 24. Oktober 2022, gegen 0 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter, durch Einschlagen eines Schaufensters, Zugang zu einem Juweliergeschäft in der Brotstraße zu erlangen. Der Versuch scheiterte an dem einbruchsicheren Schaufensterglas. Dabei entstand ein Sachschaden von nicht geringer Höhe. Zeugen werden gebeten, sich unter 0651/9779-2290 mit ...

mehr