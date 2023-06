Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 14.06.2023

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person und ca. 5250,- Euro Sachschaden.

13.06.2023, 08.00 Uhr, 38723 Seesen, Wilhelmshöher Straße. Eine 35-jährige Seesenerin befuhr mit ihrem Pkw die Wilhelmshöher Straße aus Rtg. Waisenhausstraße und wollte nach links in die Straße Am Spottberg abbiegen. Hierbei übersah sie den 36-jährigen Seesener, der mit seinem E-Bike in entgegengesetzter Richtung fuhr. Der Radfahrer verletzte sich bei der anschließenden Kollision der Fahrzeuge, bzw. bei seinem Sturz auf die Fahrbahn. Vorsorglich wurde er durch einen Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt, von wo er nach ambulanter Behandlung zeitnah entlassen werden konnte. Der Schaden an den Fahrzeugen wurde auf ca. 5250,- Euro geschätzt.

Manipulation an den Radmuttern eines Pkw. Nachfolgend wurde dieser Pkw und ein weiterer Pkw durch Lackkratzer beschädigt. Schaden ca. 7000,- Euro.

12.06.23, 09.00 bis 22.00 Uhr und 13.06.23, 07.00 Uhr bis 11.00 Uhr, 38729 Langelsheim/Lutter, Seesener Straße 6. Im Tatzeitraum des 12.06.23 wurden alle Radmuttern eines parkenden grünen BMW gelockert. Der Anzeigende bemerkte dieses während der Fahrt an einem ihm komisch vorkommenden Geräusch. Zu einem Schaden kam es nicht. Im Tatzeitraum des 13.06.2023 wurde dieser Pkw und ein weiterer parkender Pkw (grauer VW Golf) jeweils an der linken Fahrzeugseite durch Kratzer beschädigt. Der Schaden an den beiden Pkw wurde auf einen Gesamtschaden von ca. 7000,- Euro geschätzt. Strafverfahren wurden eingeleitet. Die Pkw standen jeweils im Nahbereich der Seesener Straße 6.

Hinweise nimmt die Polizei Seesen unter der Telefonnummer (05381) 9440 entgegen.(hei)

