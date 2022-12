Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fast furios - Polizei unterbindet filmreife Fahrmanöver

Oberhof (ots)

Am vergangenen Wochenende stellte die Polizei Suhl in den Abend- und Nachtstunden wiederholt ein hohes Aufkommen von jungen und vermeintlich junggebliebenen Verkehrsteilnehmenden auf den teils großflächigen Parkplätzen in und um Oberhof fest. Anlass war die überwiegend geschlossene Schneedecke, die die Anwesenden zum sogenannten Driften verleitete. Im besonderen Fokus stand dabei der Parkplatz Grenzadler, der am Freitagabend noch durch etwa 150 Fahrzeuge hierfür genutzt wurde. In den sozialen Medien wurden diese Treffen vorab aktiv beworben und teils über geschlossene Gruppen verabredet. Durch ein offensives Einschreiten der Polizei konnten weitere derartige Aktionen verhindert werden. Neben der Ahndung diverser Verkehrsordnungswidrigkeiten wurde im Gesamtkontext auch ein Verkehrsunfall aufgenommen. Hierbei rutschte ein 19-Jähriger mit seinem BMW in den Straßengraben. Durch glückliche Umstände kam dabei niemand zu Schaden. Die Polizei appelliert an die Vernunft aller Interessierten und weist auf die Gefährlichkeit derartiger Fahrmanöver im öffentlichen Verkehrsraum hin. Neben den drohenden teils empfindlichen Bußgeldern drohen im Schadensfall auch Geld- oder Freiheitsstrafen sowie der Entzug der Fahrerlaubnis.

