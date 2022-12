Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Selbstständig gemacht!

Meiningen (ots)

Am 03.12.2022 parkte um 18:00 Uhr ein 22jähriger Mann sein Fahrzeug mit Meininger Kennzeichen in Meiningen in der Goethestraße ab. Offenbar vergass er, sein Fahrzeug gegen Wegrollen zu sichern, denn dieses rollte die Straße abwärts in Richtung Ernststraße. Nach ca. 30 Metern endete die "Schussfahrt" an einer Laterne. Am Fahrzeug und der Laterne entstand Sachschaden, Personen oder andere Fahrzeuge wurden glücklicherweise nicht verletzt bzw. beschädigt.

