LPI-SHL: Mit Sommerreifen und unter Alkoholeinfluss in den Straßengraben

Hildburghausen (ots) - Am Freitagvormittag konnte im Bereich der Römhilder Straße in Hildburghausen eine verdächtige männliche Person durch die Polizei identifiziert werden. Diese Person ist zuvor schon in diversen sozialen Medien auf einer Videoaufzeichnung in Erscheinung getreten. In diesem Video war zu erkennen, dass die Person Fahrzeuge auf ihre Verschlossenheit überprüfte. Zu Aufbrüchen ist es bis dato aber ...

mehr