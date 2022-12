Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verdächtige Person identifiziert

Hildburghausen (ots)

Am Freitagvormittag konnte im Bereich der Römhilder Straße in Hildburghausen eine verdächtige männliche Person durch die Polizei identifiziert werden. Diese Person ist zuvor schon in diversen sozialen Medien auf einer Videoaufzeichnung in Erscheinung getreten. In diesem Video war zu erkennen, dass die Person Fahrzeuge auf ihre Verschlossenheit überprüfte. Zu Aufbrüchen ist es bis dato aber nicht gekommen. Ein aufmerksamer Bürger erkannte diese Person wieder und verständigte daraufhin die Polizei. Die herbeigerufenen Beamten stellten die Identität des Mannes fest und belehrten ihn, zukünftig solche Handlungen zu unterlassen. Zudem wurde ein Verfahren wegen Hausfriedensbruchs gegen den 50-Jährigen eingeleitet, da die Person Privatgrundstücke unbefugt betrat. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang noch einmal ausdrücklich daraufhin, keine Wertgegenstände im Fahrzeug zu belassen und immer die Verschlusssicherheit nach Verlassen zu prüfen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell