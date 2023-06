Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Lagemeldung der Polizeistation Braunlage für den Zeitraum vom 10.06.2023 bis 13.06.2023

Goslar (ots)

1. Trunkenheit im Verkehr

Sonnenberg. Am 10.06.2023, gegen 12:00 Uhr, wurde auf der B 242 im Bereich von Sonnenberg ein 45-Jähriger Mann aus dem Landkreis Nordhausen mit seinem Pkw kontrolliert. Bei dem Mann wurde im Rahmen der Kontrolle eine Atemalkoholkonzentration von 1,65 Promille festgestellt. Daraufhin wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

2. Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz Hohegeiß. Am 10.06.2023, gegen 09:00 Uhr, wurde in Hohegeiß ein Elektroscooter kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass dieser nicht versichert ist. Gegen den 56-jährigen Fahrer des Elektroscooters wurde eine Strafanzeige aufgrund eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

3. Verkehrsunfall nach Sekundenschlaf

Braunlage. Am 11.06.2023, gegen 15:50 Uhr, bemerkte eine Funkstreife der Polizei Braunlage einen Pkw der auf der B 4, im Bereich der Ortsumgehung von Braunlage in Fahrtrichtung Hohegeiß rechtsseitig an der Leitplanke stand. Im Rahmen der Überprüfung stellten sie fest, dass der 76-jährige Fahrer aus dem Rhein-Sieg-Kreis mit seinem Pkw gegen die Leitplanke gefahren war und diese beschädigt hatte. An der Leitplanke wurde ein Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro und an dem Pkw ein Schaden in Höhe von ca. 7000 Euro festgestellt. Da der Fahrer nach eigenen Angaben einen Sekundenschlaf hatte, wurde gegen diesen ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

4. Unfallflucht

Braunlage. Am 10.06.2023, in der Zeit zwischen 18:30 und 18:45 Uhr wurde ein schwarzer BMW mit Kennzeichen aus München, der auf dem Parkplatz vom EDEKA-Markt in der Straße Am Buchholzplatz abgestellt war, beschädigt. Ein bisher unbekannter ist vermutlich beim Rangieren gegen den geparkten Pkw gestoßen und hat diesen beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Braunlage unter der Rufnummer 05520/93260 entgegen.

i. A. Pauls, POK

