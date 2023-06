Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Rotlicht missachtet und Fußgänger überfahren

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Um kurz nach 16:30 Uhr war am Montag ein 49-Jähriger mit seinem BMW auf der Cavaillonstraße in Richtung Mannheimer Straße unterwegs. An der Kreuzung zum Multring fuhr er geradeaus weiter, obwohl die Ampel rot zeigte. In dem Versuch den abbiegenden Fahrzeugen auszuweichen, geriet er auf eine Verkehrsinsel und anschließend auf den Bürgersteig der Cavaillonstraße. Dort erfasste der BMW eine 56-jährige Fußgängerin, die dadurch schwer verletzt zu Boden geschleudert wurde. Nach einer Kollision mit einem Gartenzaun, endete die Rotlichtfahrt im Grünstreifen. Der Fahrer versuchte noch weiterzufahren, was aber an den großen Schäden des Autos scheiterte. Die bei ihm im Anschluss durchgeführten Tests auf Alkohol und Drogen verliefen negativ.

Die Polizei nahm die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Unfallursache auf. Der Führerschein des 49-Jährigen wurde beschlagnahmt.

