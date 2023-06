Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht des PK Oberharz vom 09.06.2023 bis 12.06.2023; Stand 13:00 Uhr

Goslar (ots)

Stadtfest Clausthal-Zellerfeld

Vom 09.06.2023 bis zum 11.06.2023 fand das Stadtfest der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld statt. Die Temperaturen waren sommerlich hoch und ein reger Zulauf von Besuchern konnte verzeichnet werden. Die Veranstaltung ist insgesamt von ca. 3000 Teilnehmern besucht worden. Neben einem sonst ruhigen und störungsfreien Verlauf, konnten im Randbereich zur Veranstaltung, einzelne Jugendgruppen angetroffen und im Rahmen von Jugendschutzkontrollen überprüft werden. In diesem Zusammenhang sind bei einem 22jährigen Clausthaler Betäubungsmittel (Amphetamine) aufgefunden und beschlagnahmt worden.

Ferner mussten gegen zwei Personen Platzverweise ausgesprochen werden, wobei ein Beschuldigter Widerstand gegen die Polizeibeamten leistete und dem Polizeigewahrsam nach Goslar zugeführt werden musste.

Entsprechende Ermittlungsverfahren sind in den vorgenannten Angelegenheiten gegen die Beschuldigten eingeleitet worden.

Im Rahmen der Nachwuchswerbung war auch die Polizeiinspektion Goslar am 11.06.2023, mit einem Informationsstand vor Ort vertreten. Die Anwesenheit der Polizei erhielt von den anwesenden Gästen viel Zuspruch und war stark frequentiert.

Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer

Am 10.06.2023, gegen 11:34 Uhr, kommt es auf der B498, im Bereich Dammhaus, zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Kradfahrer aus dem Bereich Hannover. Hierbei verliert ein 28jähriger Fahrzeugführer, aus bislang ungeklärter Ursache, die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzt in einer Linkskurve. Der Fahrer wird hierbei Kradfahrer verletzt und in das Krankenhaus Goslar verbracht.

Diebstähle

In der Nacht zum 10.06.2023, zwischen 00:00 Uhr und 08:30 Uhr, wird vom Außenbereich eines Cafes, im Bereich der Rathausstraße, ein hölzerner Stehtisch (Fass) entwendet. Die Beschuldigten meldeten sich nachträglich eigenständig bei der Polizei und sind namentlich bekannt.

Verkehrsunfallflucht

In der Zeit vom 09.06.2023 bis zum 11.06.2023 kommt es auf dem Parkplatz des Kleingartenvereins Roseneck zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigt ein bislang unbekannter Fahrzeugführer/ eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin, einen dort vor Ort ordnungsgemäß abgestellten PKW der Marke Seat, im vorderen Bereich der Stoßstange. Der Schaden beträgt ca. 500 Euro.

Einbruchsdiebstahl

Am Abend des 10.06.2023, zwischen 20:00 Uhr und 00:00 Uhr, kommt es im Bereich der Bestelstraße zum Diebstahl eines Ebike aus einer Gartenlaube. Der Sachschaden beläuft sich auf 1399,- Euro. Bei dem Ebike handelt es sich um ein Damenrad der Marke ZÜNDAPP.

Zeugen, welche Angaben zu den vorliegenden Sachverhalten oder Hinweise auf den Täter/ die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

