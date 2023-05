Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte/Alt-Georgsmarienhütte: Überfall auf Haushaltswarengeschäft in der "Brunnenstraße" - Polizei sucht Zeugen

Georgsmarienhütte (ots)

Am Montagmorgen ist ein Haushaltswarengeschäft in der "Brunnenstraße" ins Visier eines Räubers geraten. Gegen 7.30 Uhr betrat der Unbekannte das Geschäft an der Ecke zur "Hermannstraße" und bedrohte eine 41-jährige Angestellte mit einem spitzen Gegenstand. Der Täter forderte damit die Herausgabe von Bargeld. Die geschockte Mitarbeiterin kam der Aufforderung des Räubers nach und händigte diesem eine vierstellige Summe Bargeld aus. Anschließend versuchte der Räuber, die Angestellte in einem Büroraum einzuschließen. Als dieses Vorhaben misslang, flüchtete der Täter mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung vom Tatort. Gemeinsam mit einer Kollegin wurde die örtliche Polizei verständigt. Zahlreiche Streifenwagen eilten daraufhin zum Tatort, der flüchtige Räuber konnte jedoch nicht mehr angetroffen werden. Die 41-jährige Mitarbeiterin wurde bei dem Überfall leicht verletzt, ein Rettungswagen kümmerte sich um die medizinische Versorgung der Frau.

Nun bittet die Polizei Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich zu melden.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich - 170 - 175 cm groß - normale Statur - deutsche Sprache mit südländischem Akzent - hellgrauer Kapuzenpullover - dunkle Hose

Hinweise werden unter 05401/83160 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell